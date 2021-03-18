تجديد شهادة الأيزو لتدريب شركة مياه بني سويف

أعلن اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الخميس، تجديد شهادة الأيزو ISO 9001:2015 للعام الثاني علي التوالي للإدارة العامة للتدريب بالشركة.وأكد صحصاح فى تصريحات صحفية، أن الإدارة العامة للتدريب قامت بإدخال خلال هذا العام نظام وإنشاء وحدة التدريب الإلكتروني، حيث تم تدريب 694 من خلال الشركة و290 من طلبة الجامعات خلال هذا العام في ظل تحديات فيروس كورونا.