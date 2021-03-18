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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد شهادة الأيزو لتدريب شركة مياه بني سويف

الخميس 18/مارس/2021 - 02:14 م
شركة مياه بني سويف
شركة مياه بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الخميس، تجديد شهادة الأيزو ISO 9001:2015 للعام الثاني علي التوالي للإدارة العامة للتدريب بالشركة.

وأكد صحصاح فى تصريحات صحفية، أن الإدارة العامة للتدريب قامت بإدخال خلال هذا العام نظام وإنشاء وحدة التدريب الإلكتروني، حيث تم تدريب 694 من خلال الشركة و290 من طلبة الجامعات خلال هذا العام في ظل تحديات فيروس كورونا.

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