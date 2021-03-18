مدير صحة السويس يفاجئ المستشفى العام بزيارة صباحية

أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، صباح اليوم، زيارة مفاجئة لمستشفى السويس العام.وكانت الزيارة بهدف الاطمئنان على سير العمل بأقسام طوارئ الجراحة والعظام، للتأكد من الانضباط وتلافي السلبيات التي قد تم التعقيب عليها أثناء الزيارات السابقة.وتأكد وكيل وزارة الصحة بالسويس من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، وشدد على اتباع الفرق الطبية كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وتأتي هذه الزيارات المفاجئة على مدار اليوم لمتابعة انتظام سير العمل، وحل المعوقات التي تواجه الفريق الطبي، بما يعود بتقديم خدمة طبية مميزة للمرضى والمواطنين.