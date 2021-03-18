إيطاليا: منح الجنسية لأبناء المهاجرين يتطلب تنسيقا أوروبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الخميس، أنه لا يرفض منح الجنسية الإيطالية لأبناء المهاجرين بالولادة، وهو اقتراح تبناه الأمين العام الجديد للحزب الديمقراطي، أنريكو ليتا، وواجه رفضا قاطعا.وقال دي مايو، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكي": "أنا لست ضد ذلك، لا أريد أن أعارض اقتراح إنريكو ليتا، لكن الاتحاد الأوروبي يعمل على وثيقة الهجرة واللجوء المقدمة من المفوضية الأوروبية، لذلك عندما نتحدث عن المواطنة في رأيي يجب التنسيق على المستوى الأوروبي".