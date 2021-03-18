4 أضرار خطيرة للتدخين خلال جائحة كورونا (إنفوجراف)

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أن هناك 4 أضرار خطيرة للتدخين خلال جائحة فيروس كورونا.وأوضحت الوزارة في إنفوجراف عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذه الأضرار تتمثل في ضعف المناعة وضعف وظائف الرئة وتعريض المدخنين للإصابة بأمراض القلب وويزيد من احتمالات الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا.وناشدت الوزارة المدخنين بالتوقف عن التدخين الآن وحماية أنفسهم من الضرر.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.