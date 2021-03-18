شيخ قبيلة بلى بسيناء: الرئيس السيسى حقق انتصارات بالمحافظة لم تحدث منذ 30 عاما

استنكر الشيخ أمين الشعراوي، شيخ قبيلة بلي بسيناء، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ضد الجيش المصري، مؤكدًا أنه لا يستند إلى حقائق، فأبناء سيناء الشرفاء يقفون إلى جوار الجيش والشرطة للحفاظ على بلادهم من خطر الإرهاب، ويضحون بأرواحهم مع قوات الجيش والشرطة دفاعًا عن أراضيهم، ويكفيهم الانتصارات التي تحققت على أرض الواقع من القضاء على الإرهاب وتنفيذ مشروعات تنموية في سيناء كتطوير مطار العريش وافتتاح ميناء العريش أيضًا وغيرها من المشروعات العملاقة التى تسير بالتوازي مع الحرب على الإرهاب.وأضاف شيخ قبيلة بلي، في تصريحات لـ"الدستور" أن التقرير ذكر أن صرف التعويضات بطيئ وهو غير منصف فكل من هجر من منازله ومزارعه في الأماكن التى شهدت العمليات العسكرية تم تعويضهم تعويض مجزي ولكنه كان على مراحل، فيما كانت شهدت حرب أكتوبر 73 تهجير كل أهالي خط القناة ولم يحصلوا على أى تعويض وكان يكفيهم وقتها الانتصار الذي تحقق وبعد انتهاء الحرب عادوا لأراضيهم.وشدد الشعراوي، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر الدخول في حرب على الإرهاب وحقق انتصارات هناك لم تحدث منذ ما يقرب من 30 عاما ووضع على أولوياته تنمية سيناء وهو ما يحدث بالفعل فقد تغير شكل الحياة بسيناء للأفضل من ناحية الأمان والتنمية.