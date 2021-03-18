ضبط مصنعين للمستلزمات الطبية بدون ترخيص في المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن ضبط مصنعين بناحية منطقة المطورين بمركز السادات لقيامهما بتصنيع مستلزمات طبية بدون ترخيص من الجهات المختصة ومدونة عليها بيانات وهمية مقلدة.جاء ذلك في إطار جهود محافظة المنوفية بشن الحملات التموينية والتفتيشية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن مصنع مستلزمات طبية لإدارته مصنع بدون ترخيص، وتم ضبط عدد مليون كمامة معدة للبيع، وعدد (800) ألف كمامة تحت التجهيز، وعدد 15 طن قماش غير منسوج، وطن استك اذن، عدد 22 ماكينة خياطة أنواع مختلفة، عدد 10 ماكينة تبنيط، عدد 1 ماكينة تجهيز قماش، و1 ماكينة تغليف، و1 ماكينة تصنيع البلانكه، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع للتوريدات والمستلزمات الطبية لإدارته مصنع حفاضات طبية وتم ضبط عدد 11600 عبوة حفاضات مصنعة، عدد 5 طن قماش غير منسوج، عدد 1 ماكينة لتصنيع مفرش طبي.وفى ذات السياق أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين استمرار الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف علي مدى صلاحية السلع المعروضة حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب مشيرًا إلى أنه تم تحرير (184) محضرًا تموينيًا تنوع ما بين (74) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و(110) محاضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.هذا وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظًا على حقوق المواطنين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.