«يوروستات»: تراجع حجم تجارة الاتحاد الأوروبي الخارجية في 2020

ذكر مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)، اليوم الخميس، أن حجم تجارة الاتحاد الأوروبي الخارجية تراجع خلال 2020 بعدما تراجعت صادراته من السلع إلى بقية العالم بنسبة 4. 9 بالمئة لتسجل 93. 1 تريليون يورو (30. 2 تريليون دولار)، وذلك مقارنة بـ2019.وأضاف (يوروستات) أن واردات الاتحاد الأوروبي من بقية العالم تراجعت أيضا خلال نفس الفترة إلى 71. 1 تريليون يورو (04. 2 تريليون دولار) بنسبة هبوط بلغت 6. 11 بالمئة مقارنة بـ2019.ولم يذكر المكتب أي أسباب لهذا التراجع، فيما يرى مراقبون أن المسئول الأول عن ذلك هو تفشي فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).