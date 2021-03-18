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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تدعو دول إفريقيا لتحقيق انتعاش أخضر لمواجهة كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 02:59 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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دعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا دول القارة إلى تبني إجراءات سياسية تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الاخضر تزيد من الإنتاجية وتسهل من تحقيق تصنيع وانتعاشة مستدامة في مواجهة أزمة وباء كورونا (كوفيد- 19).

وأشار هوبستون كايسكا شافولا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي والحوكمة باللجنة الاقتصادية لإفريقيا، في تقرير عن آخر التطورات الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا قدمه اليوم الخميس لاجتماعات الخبراء الـ39 للجنة الاقتصادية لإفريقيا المنعقدة حاليا في أديس أبابا عبر الفيديو كونفرانس- إلى ضرورة دعم الدول الإفريقية للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نظم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين فاعلية سبل الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجا.

وشدد على ضرورة تطوير النظم الصحية، خاصة إنشاء مراكز طبية إقليمية وفقا لأحدث المعايير، وكذلك تعزيز نظم المتابعة والتقييم والنظم الإحصائية القائمة من أجل التقييم المستمر لمدى فاعلية إجراءات الانتعاش والحماية المتبعة، وطالب المجتمع الدولي بتقديم العون لمساعدة إفريقيا على مواجهة نقص السيولة وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، عبر توسيع حقوق السحب الخاصة وتقليل الفائدة على الديون وإعادة جدولتها وزيادة رأسمال بنوك التنمية متعددة الأطراف.

ولفت إلى أن وباء (كوفيد- 19) كان لها تأثير كبير على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدان القارة، وأن جانبا كبيرا من التقدم الذي تحقق خلال السنوات الماضية في مجالات الصحة والتعليم والحد من الفقر توقف أو تلاشى نتيجة تداعيات (كوفيد- 19).

وأوضح المسئول الأممي أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا قدرت عدد الأشخاص الذين وقعوا في براثن الفقر المدجع بسبب هذه الأزمة، بما يتراوح بين 49 و161 مليون نسمة.

وأشار إلى أن الدخل الإجمالي في إفريقيا انكمش في عام 2020، رغم الانتعاشة التي تحققت في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، غير أن التوقعات للعام الحالي 2021 تعد إيجابية.

وأكد أن التجارة البينية الإفريقية تراجعت، ولكنها ستشهد ارتفاعًا مع دخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ، مضيفًا أن عام 2021 يبدو إيجابيا على ضوء توافر اللقاح ضد (كوفيد- 19) وتحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام الماضي، وزيادة الإنفاق في مناسبات الأعياد والسفر.

ومن المقرر أن يبدأ وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة اجتماعاتهم السنوية يوم الإثنين القادم بأديس أبابا ولمدة يومين، تحت عوان "التصنيع المستدام والتنوع في إفريقيا في عصر الرقمنة في ظل وباء (كوفيد- 19)".

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