مصادر بالتعليم: إعلان نتيجة «أولى وتانية ثانوي» إلكترونيا خلال ساعات

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جاري الانتهاء من نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، استعدادًا لاعلانها للطلاب إلكترونيًا، خلال الساعات المقبلة.وأكدت المصادر، أنه سيتم توضيح النتائج الطلاب، بها كافة تفاصيل التي تتعلق بأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا، ومن تعرضوا لمشكلات فنية أو تقنية وأيضا من تغيب عن أداء الامتحان، وكذلك مستوى كل طالب فى المادة وفقًا لزملائه على مستوى الجمهورية كما حدث بالعامين السابقين.وكانت الوزارة، أعلنت أن الهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطالب على مستواه الحقيقى، ومحاولة التعويض فى الترم الثانى إذا كان لديه أى إخفاق أو تقصير فى مادة بعينها.