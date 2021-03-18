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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة عصابة «الشرطة المزيفة» بأكتوبر للجنايات

الخميس 18/مارس/2021 - 03:08 م
عصابة
عصابة
محمد عيسي
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أحالت النيابة العامة بأكتوبر عاطلين انتحلوا صفة رجال شرطة، واستولوا من مالك شركة على مبلغ مالي وفروا هاربين بمدينة 6 أكتوبر، للمحاكمة أمام الجنايات.

وكشفت أقوال المجني عليه "محمد أ" 37 عامًا- صاحب شركة استيراد وتصدير- أنه حال قيادته للسيارة الخاصه به وبرفقته احد الاشخاص، والذي يعمل فني فنارات بالهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية- والمتهم الأول وآخر مجهول للتوجه لمحل للتحصل على بعض الحاجيات اعترضت طريقه سيارة مترجلًا عنها المتهمون مشهرين في مواجهته سلاحًا مسدسًا وصاعقًا كهربائيًا، متصفين في حينها بصفة رجال شرطة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة طالبين منه والأخير الترجل عن السيارة قيادته.

وأضاف أنه وإبان ذلك قام المتهم الأول المتواجد رفقته بسرقة حقيبتي المال والملابس خاصته من السيارة واستقل هو والمجهول سالف الذكر بسيارة المتهمين غائبين جميعهم عن الأنظار بتلك السيارة، وبمطاردتهم أمكن اقافهم بمساعدة من برفقته والأهالي، وأمكن ضبط المتهمين الأول والثاني وفر الباقون بعد إصابة أحدهم للشاهد الثاني ببعض من المبلغ المسروق، وأمكن ضبط الباقي منه وحقيبة الملابس.

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