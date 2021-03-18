احتفالا بـ«يوم الطبيب».. محافظ الفيوم يفتتح وحدة طب الجنين بالمستشفى العام

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وحدة طب الجنين بمستشفى الفيوم العام، كأول وحدة بشمال الصعيد، بالتعاون بين مديرية الصحة وإحدى الشركات الصينية المتخصصة في المجال الطبي، بتكلفة بلغت ٢ مليون جنيه، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، والسيد زاي تان ممثل الشركة الصينية، والدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى الفيوم العام، وعدد من الأطباء.أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الوحدة تقدم الخدمات الطبية لصحة المرأة والجنين، وخدمات تشخيصية وعلاجية، وتعمل على تشخيص الأمراض الوراثية، والكشف المبكر عن العيوب الخلقية للأجنة، وحالات الحمل الخطر، بالاضافة الى تدريب جميع أطباء المحافظة من متخصصى النساء والتوليد.وأضاف المتحدث الرسمي أن وحدة طب الجنين تضم أجهزة سونار، وعدد ٤ أجهزة أشعة تلفزيونية، والأسرة الخاصة بها، والوحدة تعتبر آول وحدة بمستشفى حكومى غير جامعي بشمال الصعيد.وعقب افتتاح الوحدة، تفقد محافظ الفيوم حجرة العناية الجراحية لحالات النساء الحرجة، كما عقد لقاء بالاطباء، قدم خلاله الشكر لهم على مجهوداتهم فى علاج مرضى كورونا بجانب متابعة المرضى، لافتا إلى أن كل فرد بالاطقم الطبية يحتاج إلى شكر خاص، فهم جيش مصر الابيض.وأضاف المحافظ أن مهنة الطب مهنة انسانية بالدرجة الاولى، موضحا أن مستشفى الفيوم العام تزخر بالكوادر الطبية، وتعد إحدى القلاع الحكومية التى تقدم الخدمة الطبية والعلاجية لأهالي الفيوم.وأكد محافظ الفيوم على تكاتف الجهود والتنسيق المتبادل بين مختلف مسئولي القطاع الصحي لتقديم خدمة طبية مناسبة للمرضى، وفى ختام كلمته قدم المحافظ لجميع الاطقم الطبية التهنئة بمناسبة يوم الطبيب المصري، مشيدًا بالجهود التى تبذل ومثمنا حجم أعمال كافة الاطقم الطبية، كما شدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية للتصدى للعدوى أو الإصابة بفيروس كورونا.ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لمريض يعاني من مشاكل صحية في المفاصل، استجابة لطلبه.