تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

قررت جهات التحقيق تجديد حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي.ووجهت النيابة للمتهم " أحمد. س" في القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى تنظيم محظور على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وجرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.