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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الفيوم: استمرار فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لثقافة القرية

الخميس 18/مارس/2021 - 02:02 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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تعقد لليوم الثالث على التوالي تستمر الجلسات البحثية والحلقات النقاشية الخاصة بالمؤتمر العلمي التاسع لثقافة القرية، برعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، رئيس المؤتمر، وإشراف االدكتور نيفين السواح عميد كلية الزراعة، أمين عام المؤتمر، اليوم الخميس، حلقة نقاشية عن القوافل البيئية بحضور الدكتور وفاء يسري أستاذ التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور محمود عبد السلام أستاذ مساعد بكلية الزراعة، والدكتور عمرو هيبة باحث في جهاز شئون البيئة ودكتوراه في العلوم الإنسانية البيئية، والدكتور محمد حماد باحث في جهاز شئون البيئة.

وفي كلمتها تحدثت وفاء يسري، عن مفهوم التوعية البيئية بأنه عبارة عن برامج وأنشطة توجه الناس بصفة عامة، أو شريحة اجتماعية معينة، بهدف توضيح مفهوم بيئي معين أو مشكلة بيئية لخلق اهتمام وشعور بالمسئولية، ومن ثم إحداث تغيير في اتجاهات الأفراد وسلوكياتهم ونظرتهم للبيئة ومواردها، كما أكدت أن أهداف التوعية البيئية تتمثل في المساهمة في تزويد الفرد بالفرص الكافية لإكسابه المعرفة والمهارة، والالتزام بالعمل على تحسين البيئة، بالإضافة إلى تحسين نوعية المعيشة للإنسان، وتطوير الأخلاقيات البيئية، ومساعدة الفرد على اكتشاف المشكلات البيئية، وتعزيز الاهتمام العالمي بالتوعية البيئية.

كما أكد عمرو هيبة أن رفع مستوى التوعية البيئية يؤدي إلى ضمان إيصال المعلومات التي تحقق أهداف برامج التوعية البيئية بفاعلية، وسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا البيئية التي تتضمنها برامج التوعية، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين في مجال التوعية البيئية، ومشاركة العاملين في الجهات المسئولة عن حماية البيئة في برامج التوعية.

وأشار إلى أن تحقيق التوعية البيئية يتم من خلال التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المعنية بمواجهة المشكلات البيئية في المجتمع، وهي الأجهزة الحكومية المعنية بشئون البيئة وكافة هيئات المجتمع ومؤسساته.

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