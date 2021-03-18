18 طريقة للإعتذار للشريك

كثيرات من البنات عندما تختلف مع شريكها وتود الاعتذار، يصعب عليها قول كلمة "أنا آسفة"، لذلك تقدم خبيرة الإتيكيت منة فتحي عدة طرق تساعد المراة لتقديم الاعتذار لشريكها.-"أنا آسفة" بطريقة ذكية عن طريق تصميم كتاب رومانسي والتدوين في كل صفحة سببا من الأسباب الذي تجعلك تحب شخص بطريقة مبتكرة.- ترك رسالة ملفوفة في زجاجة بها كلمات حب صادقة تعبر له عن مدى أسفك.- بالون وورق ملون وكتابة كلمة الاعتذار ووضعها داخل البالون ونفخها وتقديمها للشخص.- نوع يفضله من الشيكولاتة وارفاقه بورقة مدون عليها "أحبك".- شراء وردة حمراء وتقديمها مع ورقة مدون عليها "انا اسفة".- إعداد كعكة بنكهة خاصة مع كتابة كلمات اعتذار عليها بكريمة التزيين.- احضار مشروبه المثلج المفضل وارفاقه بورقة مدون عليها "Let’s Break The Ice" قبل تقديمه.- طلب كب كيك من أحد المتاجر مزين بعبارات من قبل "أنا أسفة" و"أحبك" وتقديمها مع صينية الإفطار.- اكتبى "هل يمكننا مسح كل ما حدث والبدء من جديد؟"على ورقة وتعليقها على الحائط مكان يشاهده.- شراء هدية كان يبحث عنها منذ فترة طويلة.- اكتبى "أنا اسفة" بمختلف اللغات واتركيها على مكتبه أو في مكان يراه بسهولة.- تسجيل أغنية مفضلة له بصوتك مع محاولة استبدال بعض العبارات بكلمات مثل "أنا آسفة".- طلب وجبة طعام وارسالها إلى مكتبه مرفقه بورقة مدون عليها "أنا أسفة".- جمع باقة من الصور الفوتوغرافية القديمة التي تجمع ذكرياتكما وارسالها لمنزله.- باقة من البالونات وتوصيلها إلى منزل الشخص مع كتابة "أنا اسفة" عليها.- شراء تي شيرت مطرز بحروف كلمة "I’m Sorry" واهدائه له.- كتابة "أنا اسفة" على بكرة من ورق التواليت، ثم إعادة لف الورق ووضعها على مكتب الشخص.- كتابة "انا اسفة" على عدد كبير من القصاصات وتوزيعها بين أغراض الشخص، داخل جيوب ملابسه، حقيبة اللاب توب، جراب حفظ النظارة الشمسية أو على زجاج السيارة.