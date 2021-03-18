18 طريقة للإعتذار للشريك
الخميس 18/مارس/2021 - 02:00 م
كثيرات من البنات عندما تختلف مع شريكها وتود الاعتذار، يصعب عليها قول كلمة "أنا آسفة"، لذلك تقدم خبيرة الإتيكيت منة فتحي عدة طرق تساعد المراة لتقديم الاعتذار لشريكها.
-"أنا آسفة" بطريقة ذكية عن طريق تصميم كتاب رومانسي والتدوين في كل صفحة سببا من الأسباب الذي تجعلك تحب شخص بطريقة مبتكرة.
- ترك رسالة ملفوفة في زجاجة بها كلمات حب صادقة تعبر له عن مدى أسفك.
- بالون وورق ملون وكتابة كلمة الاعتذار ووضعها داخل البالون ونفخها وتقديمها للشخص.
- نوع يفضله من الشيكولاتة وارفاقه بورقة مدون عليها "أحبك".
- شراء وردة حمراء وتقديمها مع ورقة مدون عليها "انا اسفة".
- إعداد كعكة بنكهة خاصة مع كتابة كلمات اعتذار عليها بكريمة التزيين.
- احضار مشروبه المثلج المفضل وارفاقه بورقة مدون عليها "Let’s Break The Ice" قبل تقديمه.
- طلب كب كيك من أحد المتاجر مزين بعبارات من قبل "أنا أسفة" و"أحبك" وتقديمها مع صينية الإفطار.
- اكتبى "هل يمكننا مسح كل ما حدث والبدء من جديد؟"على ورقة وتعليقها على الحائط مكان يشاهده.
- شراء هدية كان يبحث عنها منذ فترة طويلة.
- اكتبى "أنا اسفة" بمختلف اللغات واتركيها على مكتبه أو في مكان يراه بسهولة.
- تسجيل أغنية مفضلة له بصوتك مع محاولة استبدال بعض العبارات بكلمات مثل "أنا آسفة".
- طلب وجبة طعام وارسالها إلى مكتبه مرفقه بورقة مدون عليها "أنا أسفة".
- جمع باقة من الصور الفوتوغرافية القديمة التي تجمع ذكرياتكما وارسالها لمنزله.
- باقة من البالونات وتوصيلها إلى منزل الشخص مع كتابة "أنا اسفة" عليها.
- شراء تي شيرت مطرز بحروف كلمة "I’m Sorry" واهدائه له.
- كتابة "أنا اسفة" على بكرة من ورق التواليت، ثم إعادة لف الورق ووضعها على مكتب الشخص.
- كتابة "انا اسفة" على عدد كبير من القصاصات وتوزيعها بين أغراض الشخص، داخل جيوب ملابسه، حقيبة اللاب توب، جراب حفظ النظارة الشمسية أو على زجاج السيارة.
-"أنا آسفة" بطريقة ذكية عن طريق تصميم كتاب رومانسي والتدوين في كل صفحة سببا من الأسباب الذي تجعلك تحب شخص بطريقة مبتكرة.
- ترك رسالة ملفوفة في زجاجة بها كلمات حب صادقة تعبر له عن مدى أسفك.
- بالون وورق ملون وكتابة كلمة الاعتذار ووضعها داخل البالون ونفخها وتقديمها للشخص.
- نوع يفضله من الشيكولاتة وارفاقه بورقة مدون عليها "أحبك".
- شراء وردة حمراء وتقديمها مع ورقة مدون عليها "انا اسفة".
- إعداد كعكة بنكهة خاصة مع كتابة كلمات اعتذار عليها بكريمة التزيين.
- احضار مشروبه المثلج المفضل وارفاقه بورقة مدون عليها "Let’s Break The Ice" قبل تقديمه.
- طلب كب كيك من أحد المتاجر مزين بعبارات من قبل "أنا أسفة" و"أحبك" وتقديمها مع صينية الإفطار.
- اكتبى "هل يمكننا مسح كل ما حدث والبدء من جديد؟"على ورقة وتعليقها على الحائط مكان يشاهده.
- شراء هدية كان يبحث عنها منذ فترة طويلة.
- اكتبى "أنا اسفة" بمختلف اللغات واتركيها على مكتبه أو في مكان يراه بسهولة.
- تسجيل أغنية مفضلة له بصوتك مع محاولة استبدال بعض العبارات بكلمات مثل "أنا آسفة".
- طلب وجبة طعام وارسالها إلى مكتبه مرفقه بورقة مدون عليها "أنا أسفة".
- جمع باقة من الصور الفوتوغرافية القديمة التي تجمع ذكرياتكما وارسالها لمنزله.
- باقة من البالونات وتوصيلها إلى منزل الشخص مع كتابة "أنا اسفة" عليها.
- شراء تي شيرت مطرز بحروف كلمة "I’m Sorry" واهدائه له.
- كتابة "أنا اسفة" على بكرة من ورق التواليت، ثم إعادة لف الورق ووضعها على مكتب الشخص.
- كتابة "انا اسفة" على عدد كبير من القصاصات وتوزيعها بين أغراض الشخص، داخل جيوب ملابسه، حقيبة اللاب توب، جراب حفظ النظارة الشمسية أو على زجاج السيارة.