وزيرة الصحة: الأطباء قدموا تضحيات فى مواجهة جائحة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن الأطباء لم تلتفت لأي انتقادات وقدمت تضحيات لمواجهة جائحة فيروس كورونا، موضحة أن أطباء مصر يضربون أروع الأمثلة التي لن ينساها التاريخ.وتوجهت خلال كلمتها في احتفالية يوم الطبيب، بالتحية لكافة الأطقم الطبية وكطبيبة مصرية تفخر بوجودها في دار الحكمة التى ترعى مصالح الأطباء.وأوضحت أن كل الأطقم الطبية تعمل بتفاني وتقدمت بالعزاء لأسر الشهداء، مشيرة إلى أن الفرق الطبية كان لها دور مهم في تقديم الخدمة لملايين المواطنين في مبادرة الرئيس السيسي لإنقاذ حياة الآلاف من الأمراض.وأكدت أن المبادرات الرئاسية أصبحت من أساس القطاع الصحي لخدمة صحة المواطن المصري، مشيرة إلى أن 80 % من العاملين في المبادرات من الإناث.وأشارت إلى أنه تم إعداد خطط تطوير وتدريب للأطباء، وأصبح 100% من أطباء مصر لهم فرص الحصول على الدرسات العليا بدل من كانت 50% وإطلاق منصة تعليم إلكتروني لهم في الزمالة المصرية.