أعلى نقطة في طابا.. وزير الأوقاف يوجه التحية لحماة الوطن (صور)

صعد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قبل قليل، بصحبة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أقصى نقطة على حدود مصر الشمالية بمدينة طابا، ليوجه تحية احترام وتقدير إلى حماة الوطن وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلقوات المسلحة الباسلة والشرطة.وقال وزير الأوقاف: إن "واجبنا أو نواصل عطاء الآباء والأجداد عبر تاريخ عريق وعظيم من العطاء، وأن نحافظ على هذا الوطن ونضيف إلى بنائه الشامخ عطاءنا وجهدنا لنبني مصرنا الحديثة والجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي".وأكد وزير الأوقاف أن الاحتفال بذكرى رفع العلم على طابا، يوم من أيام العزة والفخار للشعب المصري الذي يعتز بالتاريخ المشرف لقواته المسلحة الباسلة وتضحياتها في سبيل هذا الوطن، وبقدرة الدولة المصرية على الحفاظ على كل ذرة رمل من أرضها حربا وسلما.وأكد أن "المؤمن الحقيقي يعتز بكل ذرة من تراب وطنه، إذ لا ينكر حق الوطن إلا خائن أو عميل أو عديم الأصل، على نحو ما صرح به بعض قيادات الجماعة الإرهابية من تصريحات مسيئة للوطن يعف اللسان عن ذكرها، لأنهم لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية".وأشاد وزير الأوقاف بما تشهده سيناء بصفة خاصة والدولة المصرية بصفة عامة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.