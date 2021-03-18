رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أعلى نقطة في طابا.. وزير الأوقاف يوجه التحية لحماة الوطن (صور)

الخميس 18/مارس/2021 - 01:59 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العنانى
طباعة
صعد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قبل قليل، بصحبة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أقصى نقطة على حدود مصر الشمالية بمدينة طابا، ليوجه تحية احترام وتقدير إلى حماة الوطن وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلقوات المسلحة الباسلة والشرطة.

وقال وزير الأوقاف: إن "واجبنا أو نواصل عطاء الآباء والأجداد عبر تاريخ عريق وعظيم من العطاء، وأن نحافظ على هذا الوطن ونضيف إلى بنائه الشامخ عطاءنا وجهدنا لنبني مصرنا الحديثة والجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي".

وأكد وزير الأوقاف أن الاحتفال بذكرى رفع العلم على طابا، يوم من أيام العزة والفخار للشعب المصري الذي يعتز بالتاريخ المشرف لقواته المسلحة الباسلة وتضحياتها في سبيل هذا الوطن، وبقدرة الدولة المصرية على الحفاظ على كل ذرة رمل من أرضها حربا وسلما.

وأكد أن "المؤمن الحقيقي يعتز بكل ذرة من تراب وطنه، إذ لا ينكر حق الوطن إلا خائن أو عميل أو عديم الأصل، على نحو ما صرح به بعض قيادات الجماعة الإرهابية من تصريحات مسيئة للوطن يعف اللسان عن ذكرها، لأنهم لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية".

وأشاد وزير الأوقاف بما تشهده سيناء بصفة خاصة والدولة المصرية بصفة عامة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

موضوعات متعلقة

حقيقة بدء موجة جديدة لكورونا في الصعيد.. أطباء يوضحون

اعرف نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2021 | استعلم عن نتائج الترم الأول

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

الرئيس السيسي يوجه بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية


الصور

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

image description

تمهيد وتجهيز شواطئ مدينة رأس البر بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

image description

5 ملايين جنيه لرصف طريق 191 بدمياط

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

«الخارجية» ترد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة دون اتفاق

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

العالمية للأرصاد: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

عمان تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة جرائم المعلومات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه فى كاليفورنيا فى 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

بعد قليل.. غلق باب الحجز في معرض إسكندرية للكتاب

«ظلال الشك» رواية جديدة لـ أحمد عرفات القاضي

أنس الديب: أتمنى ابتكار شخصية مثل «حنظلة» لناجي العلي

«ستروبتوكين».. رواية لـ سعيد شحاتة عن دار «ميتا بوك»