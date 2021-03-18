تفاصيل القافلة التموينية رقم 249 لشمال سيناء

أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالدفع بالقافلة التموينية رقم 249 لمحافظة لشمال سيناء، بهدف توفير احتياجات منظومة التموين الجديدة وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتعزيز الاحتياطي الاستيراتيجي للسلع التموينية ليكفي الاحتياجات على منظومة التموين الجديدة ليكفي ما بين شهرين إلى 4 أشهر مقبلة.وأوضحت الشركة العامة لتجارة الجملة أن إجمالي عدد السيارات المتحركة المحملة بالسلع التموينية الخاصة بمنظومة التموين الجديدة بلغت نحو 10 سيارات متحركة ليتم تفريغها في مخازن تجارة الجملة في بئر العبد والعريش.وقال المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ومدير مديرية تموين شمال سيناء في تصريح خاص للدستور إن القافلة التموينية رقم 249 لشمال سيناء التي تم الدفع بها من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية تضمنت ضخ 40 طن ونصف طن سكر تمويني معبأ ليطرح بسعر 8 جنيهات ونصف للكيلو و108 طن أرز تمويني يطرح بـ8 جنيهات للكيلو وضخ سمنة نباتي 600 كرتونة وضخ 2 طن فول مدمس وضخ 200 كرتونة بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي 3 شهور والزيت التمويني يكفي لمدة 4 أشهر مقبلة.