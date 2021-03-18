9 أبريل.. تسليم جوائز الدورة الأولى لمسابقة يحيى حقي في الرواية

أعلنت جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة"، عن تسليم جوائز الدورة الأولى لمسابقة يحيى حقي في الرواية للشباب، في حفل يقام بمقر مدرسة العائلة المقدسة برمسيس فى الــ 6 مساء الجمعة الموافق 9 أبريل المقبل.وقد قرأت لجنة التحكيم نحو 130 عملا روائيا تقدم للجائزة، واستقرت اللجنة التى ضمت الأساتذة: أحمد سعيد المصري، الدكتورة إيمان عز الدين، محمود الوردانى، محمد شعير، ياسر عبد الحافظ، على اختيار هذه الأعمال لمنحها الجائزة.المركز الأول:"جبل المجازات" للروائي أحمد كامل: رواية غرائبية، تستلهم تراث الواقعية السحرية، وتضيف إليه طابعا خاصا، حيث يرسم الكاتب من الحكايات والخرافات والتراث الشعبي والديني ومفردات التصوف عالما شديد الثراء والتنوع والخصوصية بلغة عذبة وأسلوب رشيق.المركز الثاني مناصفة بين كل من: "أطياف كاميليا" للروائية نورا ناجي: تستخدم الكاتبة في روايتها أصواتا متعددة، لكن كل صوت يبدو وكأنه مرآة للآخرين، تتجاور المرايا التى ترى فيها الذوات نفسها، لتصنع الكاتبة فى النهاية عملا محكما بناءً ولغة وإيقاعا، و"غرفة 304.. كيف اختبأت عن أبى العزيز 35 عاما" لعمرو عزت: فى هذا النص يتسع الشكل الروائى ليشمل السرد الذاتي، الذي يعتمد فى مناطق منه على التخييل، حيث كل سيرة- أيضا- كذبة كبيرة. يفكك الكاتب عبر سرده مفاهيم السلطوية الأبوية دون أن يقع في فخ الإدانة أو الشكوى، بل عبر السخرية منها أحيانا. وفي النص يتداخل العام بالخاص ما يجعل العمل أشمل من أن يكون مجرد نص ذاتي.وسوف يشهد حفل تسليم الجائزة بعض الفقرات الفنية، حيث يشرف الحفل فرقة وسط البلد، كما يقدم فريق مسرح جمعية النهضة مسرحية "أم العواجز" ليحيي حقي، إضافة إلى كلمات للدكتور محمد أبوالغار رئيس مجلس أمناء الجائزة، الأب وليم سيدهم رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة"، المهندس محمود الشاذلي عن تحالف المصريين بأمريكا الشمالية، كما تلقي نهى يحيى حقى كلمة أسرة الأديب الراحل، وتلقي الدكتورة إيمان عز الدين كلمة لجنة التحكيم.وكانت الجمعية قد أعلنت عن القائمة القصيرة للجائزة، وضمت روايات: "أطياف كاميليا" لنورا ناجي، الصادرة عن دار الشروق ورواية "لون مثالي للغرق" لضحى صلاح، الصادرة عن "ن للنشر" و"جبل المجازات" لأحمد كامل، الصادرة عن دار سرد للنشر – دار ممدوح عدوان و"غرفة 304" لعمرو عزت، الصادرة عن دار الشروق و"كسوة جديدة للكعبة" لمجيب الرحمن مدحت، الصادرة عن كيان للنشر.وكانت الجائزة قد فتحت باب التقدم فى أكتوبر الماضى، واشترطت ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا، وألا يكون قد حصل العمل على جائزة أدبية من قبل. وتبلغ قيمة الجائزة للفائز الأول 150 ألف جنيه مصري، وللفائز الثاني 70 ألف جنيه مصرى.