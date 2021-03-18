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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض عجز الميزان التجاري الأردني مع الاتحاد الأوروبي 11 %

الخميس 18/مارس/2021 - 01:58 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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انخفض عجز الميزان التجاري مع دول الاتحاد الاوروبي العام الماضي بنسبة 11 بالمئة ليصل إلى حوالي 328ر2 مليار دينار مقارنة مع العام السابق 2019 والذي سجل 607ر2 مليار دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي عام 2020، بنسبة 3 بالمئة، حيث بلغت حوالي 153 مليون دينار، مقارنة مع عام 2019 والبالغة حوالي 149 مليون دينار.

كما انخفضت قيمة المستوردات من دول الاتحاد الاوروبي عام 2020، بنسبة 0ر10 بالمئة، لتبلغ 481ر2 مليار دينار، مقارنة مع عام 2019 والبالغة 756ر2 مليار دينار.

يشار إلى أن العجز التجاري العام للمملكة انخفض عام 2020، بنسبة 5ر16 بالمئة، ليبلغ 438ر6 مليار دينار، مقارنة مع عام 2019 والبالغة 705ر7 مليار دينار.

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