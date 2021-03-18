حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومواجهة الأدوية المهربة بالقليوبية

واصلت الوحدات المحلية فى القليوبية حملاتها لضبط الشارع القليوبى من الإشغالات، وشن حملات على الصيدليات التى تبيع الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية.فيما شن اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، حملة استهدفت شارع مستشفى القناطر الخيرية لرفع الباعه الجائلين والإشغالات وكذا الإعلانات المخالفه وغير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وشنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بالتنسيق مع المقدم حسين الكيلانى مدير شرطة المرافق والأجهزة المعاونة حملة للتصدى لظاهره الإشغالات بالطريق العام التى تعوق سير الحركة المرورية، والتى تخالف قوانين الإشغال بشارعى ١٥ مايو وشارع ترعة عزبة الجمال.قال الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس الحي، إن الحملة أسفرت عن إزالة 3 أكشاك مخالفة لشروط التراخيص، ورفع إشغالات ومعوقات بالطريق العام، وتم تحرير ١٨ محضرا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.كما شنت الأجهزة التنفيذية فى مدينة شبين القناطر حملة مكبرة على الصيدليات بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة وإدارة المتابعة بمجلس المدينة.قال خالد العرفي،رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، إن الحملة أسفرت عن ضبط أدوية مهربة غير مصرح بها من وزارة الصحة وأدوية مجهولة المصدر وأدوية تندرج جدول وأدوية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط محل تجاري دون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، كما أسفرت الحملة عن تحرير محضرين لمستودعين غاز، تبين أنهما مغلقين أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.