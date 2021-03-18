رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رسائل تهنئة رمضان 2021.. وضوابط إقامة صلاة التراويح في المساجد

الخميس 18/مارس/2021 - 02:34 م
صلاة التراويح
صلاة التراويح
شيماء حسين
طباعة
منذ بدء أيام شهر شعبان المبارك، أصبح رسائل تهنئة رمضان 2021 هى قبلة الراغبين في تحقيق أحد أبرز سنن استقبال الشهر الكريم عبر محرك البحث العالمي جوجل لإرسال رسائل نصية قصيرة عبر الهواتف الذكية للمقربين سواء من الأهل والأصدقاء أو الجيران أو زملاء العمل.. لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد بدء شهر رمضان المبارك فلكيا وسنن استقبال الشهر الكريم.

أجمل رسائل تهنئة رمضان 2021


أحد أبرز سنن استقبال شهر رمضان المبارك كل عام هى التهنئة بقدومه بين كافة الشعوب العربية والإسلامية سواء كانت التهنئة وجها لوجه أو من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعي عبر مختلف تطبيقات الهواتف المحمولة من (رسائل نصية، رسائل الواتساب، رسائل الفيس بوك، ...) لعل أبرزها :-

أتمنى لكم في هذه الأيام المباركة رحمة وغفران وعتق من النار وطاعات مقبولة وذنوب مغفورة

أيام قليلة تفصلنا على شهر الطاعات والعبادات شهر تقيد الشيطان والتوبة عن كل المعاصي.. كل عام وأنتم بخير

رمضان على وصول.. في مثل هذه الأجواء المباركة أتمني لأهلى وأصدقائي وجميع أحبابي غفران الذنوب والعتق من النيران

مع اقتراب أيام منحة الله سبحانه وتعالى لعباده.. أتمنى الصلاح والفلاح والطاعة للجميع 

موعد شهر رمضان المبارك 2021 


يبدأ شهر رمضان المبارك هذا العام يوم 13 إبريل وذلك وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لدار الإفتاء الذي يحدد نهاية الشهور الهجرية وفقا لرؤية اكتمال القمر و بدايتها وفقا لرؤية الهلال وبذلك يكون يوم 12 مايو المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك الذي يستمر حتى 14 مايو حيث يكون تقريبا  ساعات الصيام 15 ساعة يومياً وفقا لمواقيت أمساكية رمضان التي تم الإعلان عنها مسبقا من قبل معهد البحوث الفلكية وما لديها من مراصد يمكن من خلالها إجراء حسابات الفلكية لمعرفة المواقيت الخاصة بالشهور الهجرية وفقا لحركة القمر.

اقرأ أيضاً

ضوابط إقامة صلاة التراويح في المساجد


في الوقت الذي يبحث فيه الكثير من المسلمين عن رسائل تهنئة رمضان 2021 حسمت وزارة الأوقاف المصرية ضوابط فتح المساجد وإقامة صلاة التراويح فيها حيث أعلنت مؤخرا عن فتح المساجد وإقامة صلاة التراويح وفقا لضوابط صلاة الجمعة في المساجد والالتزام بإرتداء الكمامات الواقية للوجه وتعقيم اليدين بالكحول و اصطحاب سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلي لعدم لمس الأسطح المحتوية على الفيروس مع إغلاق تام لدورات المياه بجميع المساجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدواجن اليوم الخميس 18-3-2021

قرارات جمهورية بتخصيص أراض لإقامة عدد من المشروعات

مصدر أمنى ينفى مقتل شاب على يد الشرطة بشبين القناطر

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021


الصور

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

image description

تمهيد وتجهيز شواطئ مدينة رأس البر بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

image description

5 ملايين جنيه لرصف طريق 191 بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشاريع حياة كريمة

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

«الخارجية» ترد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة دون اتفاق

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

العالمية للأرصاد: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

عمان تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة جرائم المعلومات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه فى كاليفورنيا فى 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

بعد قليل.. غلق باب الحجز في معرض إسكندرية للكتاب

«ظلال الشك» رواية جديدة لـ أحمد عرفات القاضي

أنس الديب: أتمنى ابتكار شخصية مثل «حنظلة» لناجي العلي

«ستروبتوكين».. رواية لـ سعيد شحاتة عن دار «ميتا بوك»