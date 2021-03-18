رسائل تهنئة رمضان 2021.. وضوابط إقامة صلاة التراويح في المساجد





أجمل رسائل تهنئة رمضان 2021





أحد أبرز سنن استقبال شهر رمضان المبارك كل عام هى التهنئة بقدومه بين كافة الشعوب العربية والإسلامية سواء كانت التهنئة وجها لوجه أو من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعي عبر مختلف تطبيقات الهواتف المحمولة من (رسائل نصية، رسائل الواتساب، رسائل الفيس بوك، ...) لعل أبرزها :-





أتمنى لكم في هذه الأيام المباركة رحمة وغفران وعتق من النار وطاعات مقبولة وذنوب مغفورة





أيام قليلة تفصلنا على شهر الطاعات والعبادات شهر تقيد الشيطان والتوبة عن كل المعاصي.. كل عام وأنتم بخير





رمضان على وصول.. في مثل هذه الأجواء المباركة أتمني لأهلى وأصدقائي وجميع أحبابي غفران الذنوب والعتق من النيران





مع اقتراب أيام منحة الله سبحانه وتعالى لعباده.. أتمنى الصلاح والفلاح والطاعة للجميع





موعد شهر رمضان المبارك 2021





يبدأ شهر رمضان المبارك هذا العام يوم 13 إبريل وذلك وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لدار الإفتاء الذي يحدد نهاية الشهور الهجرية وفقا لرؤية اكتمال القمر و بدايتها وفقا لرؤية الهلال وبذلك يكون يوم 12 مايو المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك الذي يستمر حتى 14 مايو حيث يكون تقريبا ساعات الصيام 15 ساعة يومياً وفقا لمواقيت أمساكية رمضان التي تم الإعلان عنها مسبقا من قبل معهد البحوث الفلكية وما لديها من مراصد يمكن من خلالها إجراء حسابات الفلكية لمعرفة المواقيت الخاصة بالشهور الهجرية وفقا لحركة القمر.





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ضوابط إقامة صلاة التراويح في المساجد





في الوقت الذي يبحث فيه الكثير من المسلمين عن رسائل تهنئة رمضان 2021 حسمت وزارة الأوقاف المصرية ضوابط فتح المساجد وإقامة صلاة التراويح فيها حيث أعلنت مؤخرا عن فتح المساجد وإقامة صلاة التراويح وفقا لضوابط صلاة الجمعة في المساجد والالتزام بإرتداء الكمامات الواقية للوجه وتعقيم اليدين بالكحول و اصطحاب سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلي لعدم لمس الأسطح المحتوية على الفيروس مع إغلاق تام لدورات المياه بجميع المساجد.

منذ بدء أيام شهر شعبان المبارك، أصبحهى قبلة الراغبين في تحقيق أحد أبرز سنن استقبال الشهر الكريم عبر محرك البحث العالمي جوجل لإرسال رسائل نصية قصيرة عبر الهواتف الذكية للمقربين سواء من الأهل والأصدقاء أو الجيران أو زملاء العمل.. لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد بدء شهر رمضان المبارك فلكيا وسنن استقبال الشهر الكريم.