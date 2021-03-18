معارض لوجستية بمطروح بتخفيضات 30% خلال رمضان

قال المهندس حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، إنه سيتم تشغيل المعارض اللوجستية للخضار والفاكهة في مطروح خلال شهر رمضان المبارك.يأتي ذلك ضمن الخطة التي وضعتها المديرية لاستعدادات شهر رمضان الكريم، بجانب توفير السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية لتعمل بالتوازي معها، لافتا إلى أن كافة السلع يتم زيادة معدلات السحب يقابلها زيادة المعروض والضخ للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح في تصريح خاص لـ"الدستور" إن المعارض اللوجستية للخضار والفاكهة يتم متابعتها من خلال المديرية وتسكين مفتش تموين مقيم للتأكد من التخفيضات والأسعار على السلع.