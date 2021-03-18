8 دول أوربية أوقفت التطعيم بلقاح أسترازينيكا بعد تقارير عن تسببه بجلطات دموية

أوصت منظمة الصحة العالمية، باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي، وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.وقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن العديد من دول العالم التي وقفت التطعيم بلقاح "استرازينيكا" بعدما تسبب اللقاح بجلطات دموية للعديد من الأشخاص وانتظروا تقرير هيئة تنظيم الادوية في الاتحاد الاوروبي حول استخدام اللقاح وانتظار نتائج التحقيقات حول تأثيراته المحتملة.- هولندا:قامت دولة هولندا بتعليق اعطاء الناس لقاح استرازينيكا مع هولندا، حيث صرّحت الحكومة بأنّها ستنفذ هذا الأمر في الوقت الحالي ولمدة أسبوعين كإجراء إحترازي، وذلك لإنتظار المزيد من التحقيقات حول الجلطات الدموية التي يسببها اللقاح وتؤدي الى الوفاة.- أيرلندا:قررت دولة ايرلندا تعليق التطعيم بلقاح استرازينيكا بشكل مؤقت للتأكد من أن تطعين الشعب الايرلندي به سيكون آمن.- الدنمارك:أعلنت دولة الدنمارك تعليق إستعمال لقاح استرازينيكا للتحقق من الأعراض الجانبية المحتملة التي قد يسببها.- إيطاليا:أصدرت وكالة الأدوية الإيطالية قرار بحظر إستخدام اللقاح من مجموعة "ABV2856" بسبب ردود فعل خطيرة عند متلقيه، دون أن يتم توضيح التفاصيل حولها، واصدرت ايضا قرارها بتعليق إستعمال لقاح أسترازينيكا.- بلغاريا:قام رئيس وزراء البلغاري في بيان رسمي باعطاء توجيهات لوقف التطعيمات بلقاح أسترازينيكا، الى أن يتم توضيح الأمور المتعلقة به.- آيسلندا:قامت دولة آيسلندا بوقف استخدام لقاح استرازينيكا وإنتظار قرارات وكالة الأدوية الأوروبية حول فعاليته وسلامته.- إسبانيا:رغم انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في دولة اسبانيا واصابة الالاف به يوميا أصدرت لجنة الصحة العامة الإسبانية قرار بعدم حقن المواطنين بلقاح أسترازينيكا الى حين معرفة كل شيء عنه من وكالة الأدوية الأوروبية.- ألمانيا:أعلنت وزارة الصحة العامة في دولة المانيا بعد توصية من معهد بول إيرليش المسئول عن اللقاحات في المانيا بوقف اعطاء اللقاح للناس وانتظار قرارات وكالة الأدوية الأوروبية.