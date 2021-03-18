تفاصيل إطلالة مروة عبدالمنعم لربيع2021

خضعت الفنانة مروة عبدالمنعم لجلسة تصوير بفستان أخضر مميز ومفعم بالحيوية، واعتمدت استخدام اللاشيز في العين أكثر من الايلاينر ليعطي لوك ناعم.ارتدت "مروة" فستانا يناسب جو الربيع من تصميم مي علام، عبارة عن ستان وتول طبيعي وتول كريستال ومجموعة من أنواع التول " الأخضر روتانا" التي تناسب جو الربيع واستخدمت وضع أوف شولدر أعلي الفستان مع استخدام الكم المنفوش مع البروج المكون من الاسترسات ليظهر وسط جسمها بشكل أنيق.ووضعت اكستنش للشعر لعمل تسريحة جذابة موديل الثمانينات تليق علي الفستان نظرا لصغر شعرها وهي تناسب فساتين مثل سعاد حسني التي كانت ترتديها في فيلم" صغيرة علي الحب" وتناسب جو الربيع.