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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مستشار الرئيس يوجه تحية «السيسى» إلى أطباء مصر

الخميس 18/مارس/2021 - 02:02 م
الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين
فاتن خديوى - سارة سعودى
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وجه الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية تحية الرئيس السيسي إلى كل أطباء مصر.

وقال خلال كلمته فى يوم الطبيب: إن دار الحكمة مكان عظيم لأسطورة الطب في مصر، مشيرًا إلى أن وباء كورونا أظهر الكثير من الإيجابيات في عمل أطباء مصر.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية وجه التحية والاعزاز للأطباء في كل مكان نتيجة عملهم بكل مسئولية وهم ملائكة الرحمة، ويد الله في إنقاذ البشرية من مخاطر الأمراض، وقد سجل التاريخ لأطباء مصر عطاءً بلا حدود في كل مكان وزمان.

وأوضح أن الأطباء يحملون مسئولية وأعباء برعاية الأمهات أثناء الحمل والولادة وتقديم الرعاية الصحية لهن في مراحل الحياة المختلفة.

وأكد أن كليات الطب ساهمت في تخريج كوادر من الأطباء المتميزين، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت التخلص من الأمراض كالملاريا والدفتيريا والسعال الديكي وشلل الأطفال وعلاج التهاب الكبدي سي.

وأوضح أن وباء كورونا واجهته الكوادر الطبية، وساهمت في الحد من الإصابات، وسيطرت على الكثير من تداعيات المرض.

يذكر أن النقابة العامة للأطباء تحتفل اليوم بيوم الطبيب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تعقد على هامش الاحتفالية مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ووزيرة الصحة ورؤساء لجنتي الصحة بالنواب والشيوخ.

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