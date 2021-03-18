التفتيش على 212 منشأة عمالية خلال فبراير بالجيزة

قال محمد عيسى، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، إن المديرية قامت خلال شهر فبراير الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتفتيش على 85 منشأة، وإعادة التفتيش 116 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 60 محضرًا، ومنح مهلة قانونية لـ137 منشأة أخري.أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 212 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 228 محضرًا عماليًا، وبحث 116 شكوى، وعمل ندوة توعية حضرها 20 شخصًا، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 121 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا، بواقع 23 منحة زواج بـ 69 ألف جنيه، و37 منحة مولود بإجمالي 75 ألف جنيه، و5 منح وفاة بمبلغ 50 ألف جنيه، و6 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 12 ألف جنيه، فضلًا عن صرف خدمات طبية لـ 4 عمال بمبلغ 14 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 220 ألف جنيه لـ 75 عاملًا.وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 37 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 33 آخرين طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوي، فقد تلقت المديرية 631 شكوى عمالية (فصل - مطالب)، تم تسوية 64 شكوى منها وديًا، وإحالة 180 شكوى للمحكمة العمالية، و55 أحيلت لجهات أخرى، وتبقى 332 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.كما قامت المديرية بفض إضراب لـ800 عامل بشركة الكتروستار، وتم توعية العمال بعدم مشروعية الإضراب وضرورة التوجه للمديرية لتقديم طلب مفاوضة جماعية، واستجاب العمال وعادوا للعمل مرة أخرى، كما تم فض اعتصام آخر لشركة الصوت والضوء شارك فيها 434 عاملًا وتعهد العضو المنتدب للشركة بعدم المساس بحقوق العمال الحالية والمقررة طبقًا للقانون واللوائح.وأشار مدير المديرية، أنه تم الانتهاء من الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة، ومهنة النقش والزخرفة بمركز التدريب المهني ببولاق الدكرور، كما تم استكمال وبداية دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز تدريب منشأة البكري، بالإضافة إلى الانتهاء من دورة التفصيل والحياكة والسباكة الصحية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة فى المحافظة.