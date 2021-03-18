جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

شارك الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب في فعاليات افتتاح المؤتمر السنوي الثاني للقدم السكري والرابع عشر لأمراض الغدد الصماء والسكر بقسم أمراض الباطنة بمستشفيات أسيوط الجامعية والذي تنظمه جامعة أسيوط بالتعاون مع جمعية جنوب مصر للسكري والغدد الصماء والجمعية المصرية للقدم السكري.جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف صالح وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة لبني التوني الأستاذ بقسم الأمراض الباطنة ورئيس الجمعية والدكتور صلاح عرجون الأستاذ بقسم الأمراض الباطنة ورئيس وحدة السكر والغدد الصماء، والدكتورة حنان جاويش أستاذ السكر والغدد الصماء بجامعة المنصورة ورئيس الجمعية المصرية للقدم السكري، والدكتورة ولاء خليفة أستاذ السكر والغدد الصماء ورئيس المؤتمر، وبمشاركة لفيف من الأساتذة والمتخصصين والأطباء من المملكة المتحدة وماليزيا والهند ومن جامعتي أسيوط والمنصورة.ووجّه الدكتور شحاته غريب خالص الشكر والتقدير لأطباء مصر علي دورهم الهام الذي حملوه علي عاتقهم في تخفيف الآلام ورفع المعاناة عن كثير المرضي من فئات المجتمع، وخاصةً خلال فترات الأزمات الوبائية والأمراض الرئيسية وفي مقدمتها جائحة فيروس كورونا ووقوفهم يدًا واحدة في مواجهة الأزمة.وأشار إلي المسئولية الوطنية الجسيمة التي تحملها جامعة أسيوط على مر تاريخها فى إرساء قواعد منظومة صحية متكاملة، وما سعت لاستكماله خلال السنوات الأخيرة، بإنشاء مجموعة من المستشفيات المتخصصة التي كان لها أثر كبير فى إحداث طفرة نوعية في الأداء الطبي في محافظات الصعيد، ومؤكدًا في ذلك على ما تقدمه إدارة الجامعة من دعم ورعاية لبرامج زراعة الكلى والكبد ومختلف العمليات المعقدة والدقيقة فى شتى التخصصات والذى تمثل نقاط مضيئة فى سجل إنجازات الجامعة واستكمالًا لدورها الخدمي فى صعيد مصر.وأشار الدكتور يوسف صالح إلي أهمية نشر ثقافة الكشف المبكر والفحص الدوري الكشف المبكر عن الأمراض وتشخيصها ورفع الوعى الصحي لدى المواطنين وتعريفهم بأهم العادات والسلوكيات الخاطئة وإرشادهم إلى كل ما هو مفيد لصحتهم وسلامتهم خاصةً في الأمراض الأكثر خطورة علي صحة الإنسان وفي مقدمتها مرض السكري والذي يصيب نحو 10 إلي 15 % من الشعب المصري، مؤكدًا علي أهمية دور التمريض والتغذية العلاجية باعتبارها من التخصصات الدقيقة التي تشارك في العناية بمريض القدم السكري.كما أشادت الدكتورة لبني التوني بالكوادر المتميزة داخل مركز الغدد الصماء والسكري ووحدة القدم السكري وذلك لدورهم فى إحداث التنوع العلمي والإكلينيكي المطلوب وخاصة بما تشمله من متخصصين في مجالات جراحة الأوعية الدموية والتجميل والأشعة والباطنة، وهو ما جعل من جامعة أسيوط واحدة من الجامعات الرائدة والمتميزة علي مستوي الجمهورية في هذا التخصص الدقيق.وحول تفاصيل المؤتمر أوضحت الدكتورة ولاء خليفة أن المؤتمر يناقش علي مدي 3 أيام العديد من المحاضرات وورش العمل الهامة من خلال 7 جلسات علمية تتناول طرق الوقاية من مضاعفات مرض السكري، اعتلال العصب السكري الأمراض الشريانية الطرفية من وجهة النظر الطبية القدم السكري وأمراض الأوعية الدموية، إلي جانب دور العناية التمريضية والعلاج الطبيعي في العناية بالقدم السكري الأحذية والملابس الطبية والعلاجية وكذلك رعاية القدم السكري خلال انتشار فيروس كورونا وتحديات الشفاء من قرحة القدم السكري.