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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

حقيقة بدء موجة جديدة لكورونا في الصعيد.. أطباء يوضحون

الخميس 18/مارس/2021 - 01:50 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
سالي رطب
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ارتفاعات ملحوظة بدأت تسجلها وزارة الصحة خلال متابعتها اليومية لأعداد المصابين بكورونا، في الوقت الذي بدأ فيه بعض المواطنين في الصعيد الحديث عن ارتفاع أعداد الإصابات هناك بصورة كبيرة جدًا مقارنة بالشهور الماضية.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت من موجة جديدة لكورونا خلال أبريل القادم، "الدستور" في التقرير التالي بحثت حول مناشدات المواطنين في الصعيد وتواصلت مع بعض الأطباء هناك للوقوف على حقيقة ارتفاع أعداد الإصابات هناك.

أطباء: ارتفاع أعداد المصابون بكورونا في الصعيد.. والموجة الثالثة حتمية
شريف موسى، رئيس فريق الرعاية بمستشفى إسنا التخصصي بالأقصر، قال إن أعداد الإصابات والوفيات في الصعيد كبيرة مقارنة بالفترة الماضية، وبما يشبه الوضع في الأسابيع الأولى في الموجة الأولى للفيروس، موضحًا "مستشفى إسنا تشبعت خلال الأيام الماضية بحالات كورونا حتى أصبح أعداد المصابين أكثر من طاقتها".

وأوضح "هذه الموجة التي يعيشها الصعيد الآن هي الموجة الثانية وليست الثالثة ولكنها تأخرت في الوصول للصعيد"، مشيرًا إلى أن "الوضع خطير مقارنة بالموجة الأولى لعدة أسباب، ومنها استعداد المستشفيات، ففي الموجة الأولى كان هناك مستشفيات مخصصة للعزل على عكس الوضع الآن، بالإضافة إلى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في الموجة الأولى مقارنة بالثانية".

وناشد شريف الجمعيات الخيرية بتوفير أسطوانات الأكسجين والأدوية للمرضى بالمنازل، والأطباء بالعيادات الخاصة بالتواصل من مرضى الكورونا حتى لو مجانا، لأن المنحنى صاعد بشدة.

وناشد المواطنين، بالالتزام بالبقاء في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة، مع تأجيل الذهاب إلى المستشفيات إلا لضرورة قد تهدد حياته، وإرجاء العمليات الجراحية غير الضرورية لوقت لاحق.

بينما أوضح محمد أبو عامر، أستاذ علم المناعة والطفيليات، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا أصبحت على الأبواب مع الارتفاعات التي بدأت تسجلها أرقام الإصابات، موضحًا أنه مع بداية مارس الجاري بدأت زيادة بسيطة في الأعداد، ومع قدوم أبريل من المتوقع بدأ ظهور أعراض جديدة بالإصابات أقل شدة ووطأة مما شاهدناه في الموجة الأولى والثانية.

بينما أوضح أمير عدنان، طبيب طوارئ وعناية حرجة بمستشفى إسنا بالأقصر، أن معدل مرضى كورونا شديدي الخطورة أصبحت الأن مضاعفة عن الفترة الماضية، مع تزايد جديد بأعداد المصابين، مشيرًا في منشور له على صفحته الشخصية على فيس بوك، إلى أن الفيروس في مدن الصعيد الآن أصبح أشد فتكًا من ذي قبل.

وطالب المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي حتى تمر هذه الفترة

تقارير الصحة: ارتفاع متوسط في أعداد المصابين بالصعيد
وأظهرت تقارير وزارة الصحة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس خلال الأيام الماضية، ووفقًا لها فهناك ارتفاع متوسط لأعداد المصابين في محافظات الأقصر وسوهاج والغربية والمنوفية.

وكانت وزيرة الصحة هالة زايد، توقعت أن يشهد شهر أبريل زيادة في عدد الإصابات، موضحة أن ذروة انتشار الفيروس تكون في الأسبوع السابع من كل موجة.

الصحة العالمية تحدد أسباب زيادة الإصابات
كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت زيادة أعداد الإصابات بكورونا عالمية في مارس الجاري بعد تراجع استمر 8 أسابيع، وأرجعت ذلك إلى حالة التراخي التي سيطرت على مواطني الكثير من الدول وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح الدكتور أمجد الخولي، استشاري أمراض الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية في تصريحات إعلامية سابقة، حدوث نوع من التراخي مؤخرا تسبب في زيادة حالات الإصابة، مشيرًا إلى ارتفاع نسب الوفيات بشكل أكبر بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال إن الالتزام بالإجراءات الوقائية هي السبيل الوحيد لمواجهة الفيروس بشكل فعلي، فمهما توصلنا للقاحات يجب أن يصاحبها إجراءات احترازية.

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