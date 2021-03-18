7 مصابين في حادثي تصادم بالغربية

أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، إثر وقوع حادثي تصادم بطريق "طنطا – المحلة"، والطريق الزراعى بطنطا، نتيجة اختلال عجلة القيادة والرعونة، وتم نقل المصابين للمستشفيات لإسعافهم.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا يُفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "طنطا – المحلة"، بين أتوبيس وميكروباص، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وحادث أخر بالطريق الزراعي أمام شركة البترول بطنطا، بانقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادثين، وتم رفع حطام الحادثين وتسير الطرق، وتبين من المعاينة الأولية أن الرعونة واختلال عجلة القيادة سبب الحادثين، وحررت المحاضر وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.