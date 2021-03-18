7 مصابين في حادثي تصادم بالغربية
الخميس 18/مارس/2021 - 01:49 م
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبرطباعة
أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، إثر وقوع حادثي تصادم بطريق "طنطا – المحلة"، والطريق الزراعى بطنطا، نتيجة اختلال عجلة القيادة والرعونة، وتم نقل المصابين للمستشفيات لإسعافهم.
تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا يُفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "طنطا – المحلة"، بين أتوبيس وميكروباص، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وحادث أخر بالطريق الزراعي أمام شركة البترول بطنطا، بانقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.
وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادثين، وتم رفع حطام الحادثين وتسير الطرق، وتبين من المعاينة الأولية أن الرعونة واختلال عجلة القيادة سبب الحادثين، وحررت المحاضر وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.
تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا يُفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "طنطا – المحلة"، بين أتوبيس وميكروباص، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وحادث أخر بالطريق الزراعي أمام شركة البترول بطنطا، بانقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.
وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادثين، وتم رفع حطام الحادثين وتسير الطرق، وتبين من المعاينة الأولية أن الرعونة واختلال عجلة القيادة سبب الحادثين، وحررت المحاضر وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.