بسبب تفشى كورونا.. 4 طرق لفهم لغة العيون

أوصت منظمة الصحة العالمية، باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي، وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.وبسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، يرتدى الناس الاقنعة الواقية، لذا تقدم خبيرة الاتيكيت منة فتحي، نصائح عن لغة العيون في زمن كورونا.- التركيز في عيون الآخرين:يجب التركيز في عيون الناس أثناء التواصل والحديث معهم.- التركيز على النظرات:يجب التركيز على نظرات الاخرين اثناء الحديث معهم عند التقاء العين بالعين.- الاهتمام بالنظارة الطبية:يجب الاهتمام بالنظارة الطبية ونظافتها لتحسين عملية التواصل بالاخرين.- خلع النظارة الشمسية:يجب خلع النظارة الشمسية عند التواصل مع الآخرين واظهار العين لفهمهم.