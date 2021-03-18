فيسبوك يدشن سياسة جديدة لحقوق الإنسان

أدخلت منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، سياسة جديدة لحقوق الإنسان للشركات، تغطي جميع الشبكات الاجتماعية وصندوقًا لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان.وتحدد السياسة الجديدة معايير حقوق الإنسان التي سيسعى فيسبوك إلى احترامها على النحو المحدد في القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGPs).وأعلنت المنصة أنها ستصدر تقريرًا عامًا سنويًا حول كيفية معالجة مخاوف حقوق الإنسان الناشئة عن منتجاتها أو سياساتها أو ممارساتها التجارية.