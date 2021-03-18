رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يُبشر أهالي «السلامية» بقرب انتهاء مشروع الصرف الصحي

الخميس 18/مارس/2021 - 01:47 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
طباعة
زفَ اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الخميس، بشرى سارة لأهالي قريه السلامية التابعه لمركز نجع حمادي بقرب الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى للقرية، مؤكدا بأنه جرى تتفيذ ٩٨٪؜ من أعمال توصيل خط السيب النهائى لمحطة المعالجة الثلاثية الخاصة بمشروع صرف صحى السلامية بمركز نجع حمادى، جاء ذلك خلال تفقده للأعمال الجارية بخط السيب النهائى بمرافقة هشام الشعيني عضو مجلس النواب والمهندس محمد علي مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح محافظ قنا، في تصريحات اليوم الخميس، أن خط السيب يأتي بطول ٦ كم وقُطر ٥٦٠ ملليمتر من البولى إيثيلين لتصريف مياه محطة المعالجة الثلاثية البالغ طاقتها الإستيعابية ٩٠٠٠ م٣ يوم، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع صرف صحى السلامية بلغت ١٣٥ مليون جنيه ومن المقرر دخوله الخدمة خلال العام الجارى.

وأضاف أن قطاع الصرف الصحي بالمحافظة شهد طفرة كبيرة مؤخرا ساهمت فى رفع نسبة تغطية الخدمة إلى ٩٦٪؜ بالمدن و٣٧٪؜ بالقرى حتى الآن لافتا إلى أنه تم خلال شهر فبراير الماضى افتتاح مشروعين للصرف الصحى بمدينتىّ قفط ونقاده كما سيجري دخول ٤ مشروعات للخدمة خلال العام الحالى تتخطى تكلفتها المالية مليار جنيه هى ( مشروع صرف صحى قرى شمال مدينة قنا بطاقة ٢٩ الف م٣ يوم - مشروع الصرف الصحى بالمراشدة بطاقة ١٠ الآف م٣ يوم - مشروع الصرف الصحى بالحلفاية بحرى بطاقة ١٢ الف م٣ يوم - مشروع الصرف الصحى بالسلامية بطاقة ٩ الآف م٣ يوم ) وهو ما يؤكد ان الدولة عازمة على توفير خدمات الصرف الصحى والخدمات الأساسية الأخرى لللمواطنين فى كافة القرى والنجوع.

وخلال الجولة أجرى المحافظ حورًا مع الأهالى استمع فيه إلى طلباتهم واحتياجاتهم ووعدهم بدراستها، مؤكدا لهم أن عجلة التنمية مستمرة في جميع المجالات بشكل متوازى من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة حياة كريمة والمشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى والذي يستهدف تنفيذ بنية تحتية متكاملة وتوفير الخدمات الأساسية بالقرى فى ٥ مراكز بالمحافظة بتكلفة مالية تصل إلى ١٥ مليار جنيه وهو ما يؤكد اهتمام الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة فى جميع محافظات الجمهورية.

موضوعات متعلقة

هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

كشف السبب وراء ارتفاع الإصابات بين العمال في حريق مصنع العبور

الحكومة تنفى إجبار طلاب الدراسات العليا على الاكتفاء بنشر أبحاث علمية


الصور

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

image description

تمهيد وتجهيز شواطئ مدينة رأس البر بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

image description

5 ملايين جنيه لرصف طريق 191 بدمياط

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

«الخارجية» ترد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة دون اتفاق

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

العالمية للأرصاد: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

عمان تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة جرائم المعلومات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه فى كاليفورنيا فى 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

بعد قليل.. غلق باب الحجز في معرض إسكندرية للكتاب

«ظلال الشك» رواية جديدة لـ أحمد عرفات القاضي

أنس الديب: أتمنى ابتكار شخصية مثل «حنظلة» لناجي العلي

«ستروبتوكين».. رواية لـ سعيد شحاتة عن دار «ميتا بوك»