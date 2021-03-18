إيطاليا تخصص 4 مليارات يورو لحملة التطعيم بلقاح كورونا

تتجه الحكومة الإيطالية لتخصيص أكثر من 4 مليارات يورو لحملة التطعيم بلقاح (كورونا) وفقا لمسودة مشروع قانون جديد للدعم لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لوباء كورونا، مطروحة على طاولة النقاش بين رئاسة الوزراء الإيطالية وأحزاب الأغلبية.تتضمن المسودة، المتوقع إقرارها غدا الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، 700 مليون يورو لشراء لقاحات جديدة، و400 مليون أخرى للنقل والخدمات اللوجستية، و200 مليون لإنتاج لقاحات في إيطاليا.كما تشمل تخصيص مليار يورو لمفوضية حالة الطوارئ الصحية، و50 مليونا لمستشفيات (كوفيد-19)، وتضع 300 مليون يورو لحملة التطعيم بالمدارس و130 مليون يورو لقوات الشرطة و60 مليونا للفحوصات عن الفيروس في قطاع الرياضة.