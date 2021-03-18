«القوى العاملة»: تعيين 3002 شابا بالجيزة خلال فبراير

أعلنت وزارة القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، بتعيين 3002 شابًا، بينهم 26 شابًا من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 12500 راغب عمل منهم 52 من ذوي القدرات، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.وأوضح الوزير، أنه تم استخراج 1421 شهادة قياس مستوى مهارة و1423 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.