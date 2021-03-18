8 ملايين جنيه لتنفيذ امتداد كورنيش النيل بنجع حمادي

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الخميس، الأعمال الإنشائية بامتداد كورنيش النيل بمدينة نجع حمادى بطول ١٢٠ متر شمال المرسى السياحي، رافقه عبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية.أوضح الداودى أن التكلفة الإجمالية لمشروع امتداد كورنيش النيل تصل إلى ٨ ملايين جنيه، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار سعى المحافظة نحو تحقيق التطوير الشامل وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل، وكذلك توفير متنفس حضاري مميز لكافة المواطنين.يذكر أن محافظة قنا أطلقت فى أكتوبر الماضى مبادرة "قنا تتجمل" وتم من خلالها إنجاز العديد من أعمال التجميل والتطوير داخل المحافظة مثل زراعة الورود بالشوارع والميادين العامة وتجميل واجهات الكبارى وأكشاك الكهرباء.كما شهد هذا الأسبوع افتتاح أعمال إحلال وتطوير ميدان الساعة الميدان الأشهر بوسط مدينة قنا، وما زالت المبادرة مستمرة فى تنفيذ الأعمال التجميلية من أجل ظهور المحافظة بالشكل الجمالي الذي يليق بالمواطن القنائي أمام الزائرين.