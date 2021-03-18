سعفان يهنئ محافظ المنيا بالعيد الوطني للمحافظة
الخميس 18/مارس/2021 - 01:44 م
دعاء جابرطباعة
هنأ وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وشعبها بمناسبة العيد الوطني للمحافظة، والذي يوافق 18 مارس، ويعتبر يوما خالدًا في تاريخ الوطنية المصرية عامة وشعب المنيا خاصة، في ذكرى انتفاضة شعب المنيا ضد الاحتلال الإنجليزي.
وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة للنهوض بالمحافظة، والسعي الدءوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم للنهوض بوطننا العزيز.
وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة للنهوض بالمحافظة، والسعي الدءوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم للنهوض بوطننا العزيز.