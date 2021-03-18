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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عثر عليه في غزة.. وصول جثمان غريق لنش بورسعيد إلى مستشفى العريش

الخميس 18/مارس/2021 - 01:43 م
جثمان غريق لنش بورسعيد
جثمان غريق لنش بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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استقبلت مستشفى العريش الدولي، اليوم الخميس، الهيكل العظمي، للشاب "محمود السيد"، والذي عُثر عليه في شواطئ غزة بفلسطين، وذلك استعدادًا لنقل الجثمان إلى محافظة بورسعيد، لتسليمه لأسرته ليتم إيداعه مثواه الأخير.

تستعد مشرحة مستشفى الزهور المركزي لاستقبال الجثمان، وتقوم سيارة إسعاف تابعة لمدينة العريش بتوصيل جثمان الشاب إلى محافظة بورسعيد.

يذكر أن غواصو الخير قد عثروا على جثة متحللة لغارق في شواطئ غزة، تبين أنها للشاب المصري محمود السيد الغارق في لنش بمحافظة بورسعيد، بغاطس البحر المتوسط، جثمان الشاب ظهر عقب ظهور الحقيبة الخاصة به، هذا بجانب الحذاء الذي عُثر عليه في جثته يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، والجثة لم تحتاج لتحليل dna، وذلك لوجود الحذاء الذي يدل على هويته، الذي ظل لمدة شهر كامل في البحر.

يذكر أن لنشًا تابعًا لأحد التوكيلات الملاحية بمحافظة بورسعيد، قد خرج لتوصيل مجموعة من الطرود لسفينة في غاطس البحر المتوسط على بعد 20 ميلًا، ونتيجة ارتفاع الأمواج لـ8 أمتار، تعرض اللنش للغرق وراح ضحيته 5 من العمال. 

وتمكن لنش آخر تابع لهيئة قناة السويس من استخراج جثمان "محمد السيد" الضحية الأولى للحادث، وظهر جثمان الفقيد الثاني ماهر جابر على شاطئ غزة برفح بعدما قذفت به الأمواج.

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