سعفان: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لوضع خطة متكاملة لرعايتهم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه يجرى استكمال الحصر والتسجيل حاليًا مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد 12 ألف عامل ً من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، لافتا إلى أننا مستمرون في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية.ولفت سعفان، إلى أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التى يعملون عليها فعليًا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل فى اليوم التالي.وفي نفس الإطار، قامت مديرية القوي العاملة ببورسعيد بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب والتي يعمل بها نحو 4000 عاملا غير منتظم فى مشروع محطة مصرف بحر البقر لتنقية مياه الصرف الزراعي.وكشف مدير المديرية السيد السنجابي، عن أنه الحصر واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة لنحو 1500 عامل ومن المقرر ان ينتهى الحصر الشركتين اليوم تمهيدا للانتقال إلى شركات أخرى داخل المحافظة، فضلًا عن عقد ندوات توعية للعاملين بالشركات لتوضيح أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية التي يتم توفيرها للعمالة غير المنتظمة، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين العمال للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.