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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يتابع مع «توفيق» ملفات عمل وزارة قطاع الأعمال

الخميس 18/مارس/2021 - 01:46 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى تكليفات الرئيس بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذى يأتى ضمنه توفير المسكن الملائم لكلل المواطنين بمختلف شرائحهم، واستمرار المتابعة للجهود المبذولة فى هذا الشأن، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفى هذا الصدد، تم خلال اللقاء استعراض موقف عدد من الأراضى التابعة لشركات قطاع الأعمال التى سيتم، سواء بنظام الشراكة أو غيره، الاستفادة بها فى المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، التى تأتى فى إطار تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث سيتم من خلال تلك المبادرة تنفيذ نحو نصف مليون وحدة سكنية بمساحات مختلفة تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى الجهود الخاصة بتطوير وإقامة العديد من المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال أيام افتتاح أحد الفروع الخاصة بفندق "ريكسوس" بمحافظة البحر الأحمر، كما أنه من المقرر بناء فرع لمجموعة فنادق "فورسيزون" فى محافظة الأقصر.

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