إذا كنت من مواليد هذه الأعوام فأنت من برج الأفعى الصيني.. هذه أبرز صفاتك

الأبراج الصينية وعلم التنجيم

العنصر: النار

يعد الصينيون بارعين في الفلك وفن التنجيم بحسب خبيرة الفلك ندى عادل، التي توضح برجك وخصائصه.الأبراج الصينية تكون مختلفة عن الأبراج لدينا حيث أن كل برج يمثله حيوان وتميزه خصائص وسمات شخصية تنطبق على الشخص الذي ولد في هذه السنة، وهناك 12 برجا صينيا عكس الأبراج الغربية فعلم التنجيم الصيني يتعامل مع علوم التكهن أو العناصر الخمسة (الأرض والنار والماء والمعادن والخشب).علم التنجيم الصيني مبني حول دورات القمر والعام الذي ولدت فيه، والعنصر الصيني الخاص بك، (يانغ) الطاقة الذكرية، أو(يين) الطاقة المؤنثة للسنة التي ولدت فيها.اعرف برجك الصيني وخصائص شخصيتك إذا كنت من مواليد هذه السنة:برج الثعبان: 1941 -1953- 1965 -1977-1989-2001-2013.توافق البرج الصيني الأفعى أو الثعبان مع:يتوافق مع: الديك والثورالخصائص: فيلسوف، منظم، ذكي، بديهي، وأنيق، ويقظ وحاسم.