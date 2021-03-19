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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

إذا كنت من مواليد هذه الأعوام فأنت من برج الأفعى الصيني.. هذه أبرز صفاتك

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:34 ص
برج الأفعى الصيني
برج الأفعى الصيني
هويدا سعيد
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يعد الصينيون بارعين في الفلك وفن التنجيم بحسب خبيرة الفلك ندى عادل، التي توضح برجك وخصائصه.

الأبراج الصينية تكون مختلفة عن الأبراج لدينا حيث أن كل برج يمثله حيوان وتميزه خصائص وسمات شخصية تنطبق على الشخص الذي ولد في هذه السنة، وهناك 12 برجا صينيا عكس الأبراج الغربية فعلم التنجيم الصيني يتعامل مع علوم التكهن أو العناصر الخمسة (الأرض والنار والماء والمعادن والخشب).

الأبراج الصينية وعلم التنجيم

علم التنجيم الصيني مبني حول دورات القمر والعام الذي ولدت فيه، والعنصر الصيني الخاص بك، (يانغ) الطاقة الذكرية، أو(يين) الطاقة المؤنثة للسنة التي ولدت فيها.

اعرف برجك الصيني وخصائص شخصيتك إذا كنت من مواليد هذه السنة:

برج الثعبان: 1941 -1953- 1965 -1977-1989-2001-2013.

توافق البرج الصيني الأفعى أو الثعبان مع:

العنصر: النار

يتوافق مع: الديك والثور

الخصائص: فيلسوف، منظم، ذكي، بديهي، وأنيق، ويقظ وحاسم.

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