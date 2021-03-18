رئيس الرعاية الصحية يفتتح مستشفى طابا المركزى بعد تطويره اليوم

وصل منذ قليل، الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى محافظة جنوب سيناء للمشاركة في افتتاح مستشفى طابا المركزي بعد تطويره وعدد من المنشآت الصحية منها وحدتا طب أسرة المراخ والقرية البدوية، والمقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى الـ32 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية، وفي ظل جهود الدولة المستمرة لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، والذي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.يشار إلى أن محافظة جنوب سيناء، رابع محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بعد الأقصر والإسماعيلية والتي انطلقت بهما المنظومة في 16 فبراير من العام الجاري، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت بها المنظومة في يوليو 2019.