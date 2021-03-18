«هجرس» تستعرض تجربة دعم الدولة للمرأة أمام الأمم المتحدة

تلقت الخبيرة الدولية الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلسين القومى للمرأة والقومى للأشخاص ذوى الإعاقة، دعوة لتمثيل مصر فى فعاليات اجتماعات الأمم المتحدة الـ65 حول المرأة والتى بدأت بنيويورك مؤخرا.وتشارك هجرس فى الاجتماعات عبر تقنية الزوم وتلقى كلمة مصر فى اجتماع أممى يضم وفود عدد من دول العالم متحدثة عن مشاركة الفتيات والنساء ذات الإعاقة فى الحياة السياسية، باعتبار الوضع المصري نموذجًا، موضحة أبعاد التجربة المصرية الرائدة فى دمج النساء والفتيات ذات الإعاقة فى الحياة السياسية.وأكدت د.هبة هجرس أن مشاركتها ضمن الوفد المصري فى اجتماعات الأمم المتحدة حول المرأة فى الدورة الـ65 فرصة جيدة لاطلاع العالم عما انجزته وتنجزه الدولة المصرية فى ملف دعم النساء والفتيات ذات الاعاقة فى كافة المجالات كذلك عرض وجهة نظر مصرية لطموحات وامال المرأة والفتاة ذات الاعاقة فى صياغة مستقبل افضل لها وتجاوز التحديات التى تواجهها فى نواحى حياتها المختلفة.يذكر أن الأمم المتحدة قد اختارت الخبيرة الدولية فى مجال الاعاقة الدكتورة هبة هجرس للمشاركة فى عدد من فعالياتها رفيعة المستوى حول قضايا الاعاقة كما شاركت ضمن الوفد المصري فى اجتماعات الامم المتحدة السنوية حول المرأة فى شهر مارس من كل عام لسنوات عديدة، كذلك شاركت ممثلة لمصر فى اجتماعات الأمم المتحدة حول الإعاقة لثلاث لقاءات سنوية متتالية.