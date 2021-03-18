إيران تسجل 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 7 آلاف و530 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت المتحدثة باسم الوزارة سیما سادات لاري، في مؤتمر صحفي اليوم نقلته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إنه تم تسجيل 89 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضیة؛ ليرتفع إجمالي عدد وفيات (كوفيد-19) في إیران إلى 61 ألفًا و581 حالة.وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة أنه من بين مليون و778 ألفًا و645 حالة إصابة سجلتها البلاد حتى الآن، بلغ عدد حالات التعافي ملیونًا و521 ألفا و377 حالة، مشيرة إلى هناك نحو 3 آلاف و866 حالة حرجة تخضع للعلاج في وحدات العناية المركزة.