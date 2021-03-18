بين مؤيد ومعارض..حقيقة تراجع شعبية ميجان وهاري فى بريطانيا

أثارت المذيعة أوبرا وينفري، جدلا كبيرا عقب إذاعة حوارها مع دوقة ساسكس ميجان ماركل والأميرهاري، وما به من تصريحات صادمة، الأحد قبل الماضي.أدارت "وينفري" الحوار باحترافية، على الرغم من شهرتها مهدت لإجراء الحوار مع الضيفين، استطاعت أن تنتزع منهما أعترافات مع استيضاح الإجابات بصورة كبيرة، وكأنها تبدو بلسان الجمهور، كما طرحت الأسئلة بطريقة ودية واستخرجت معلومات بمهارة فائقة.أخت ميجانانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض حول ما ذكره هارى وميجان من تصريحات مثيرة، فهاجمت سامانثا الأخت غير الشقيقة لميجان، اتهام العائلة المالكة بالعنصرية.واتهمت "سامانثا" أختها بأنها تُعاني من اضطراب الشخصية النرجسية، ودعتها وزوجها الأمير هاري لتقديم اعتذار فوري للعائلة المالكة.ميشيل..العائلة أهم شيءميشيل أوباما، السيدة الأولى الأمريكية السابقة، علقت على اللقاء آملة في أن يكون هناك تسامح فيما بينهم لعدم وجود خلافات بصورة أكبر داخل أعضاء العائلة المالكة، وقالت عبر لقاء تليفزيوني ببرنامج ترفيهي:"عندما أفكر فيما يمرون به، أفكر في أهمية العائلة وأصلي للرب فقط من أجل أن يكون هناك تسامح، وأن يكون هناك وضوح وحب وعزم في وقت ما، لأنه لا يوجد شيء أهم من العائلة".ترامب..ميجان ماركل سيئةقال مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جيسون ميللر لموقع"الديلي ميل" أن نعم ميجان ليست جيدة، لقد قلت ذلك في السابق والآن يراه الجميع، وبالفعل قال ترامب هذا عام 2019 في تصريحاته".احصائيات تؤكد تراجع شعبية الدوقةأوضح تقريرعبر موقع "رويترز"أن ميجان تراجعت شعبيتها بنسبة 27%، بينما هاري بنسبة 3% عن الأسبوع الذي سبق المقابلة، فقد تراجعت شعبية الأمير وزوجته في بريطانيا.أدخلت المقابلة التي أجراها برنامج "أخبر للجميع" النظام الملكي الذي يبلغ من العمر 1000 عام في أكبر أزمة له هذا القرن، ووفقًا لاستطلاع يوجوف، فإن مكانة العائلة المالكة قد تلقت أيضًا ضربة كبيرة في أعقاب ذلك.ووجدت أن 48٪ من المستطلعين البالغ عددهم 1664 شخصًا لديهم موقف سلبي من هاري مقارنة بـ 45٪ بوجهة نظر إيجابية، وهي المرة الأولى التي كان فيها صافي تقييم الأفضلية سالبًا، وانخفض بمقدار 15 نقطة عن الأسبوع السابق.وفي الوقت نفسه، كان لدى ثلاثة فقط من كل 10 أشخاص نظرة إيجابية تجاه ميغان، بينما كان لدى 58٪ رأي سلبي.كما هو الحال مع استطلاعات الرأي الأخرى التي أجريت منذ المقابلة، كان هناك انقسام بين الأجيال، حيث أبدى غالبية من تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا إعجابهم بهاري وميغان وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لديهم مشاعر سلبية تجاههم.إعلانكان العضو الآخر الوحيد في العائلة الذي شهد انخفاض شعبيته والد هاري وريث العرش الأمير تشارلز. وقال الاستطلاع إن 42٪ لديهم الآن نظرة سلبية عنه مقابل 49٪ رأيهم إيجابي.وبالمقارنة مع الملكة البالغة من العمر 94 عامًا، والتي كانت محبوبة بنسبة 80٪، وشقيق هاري الأكبر وزوجته كيت، اللذان كانا يحظيان بشعبية لدى ثلاثة أرباع المستجيبين.وجد استطلاع منفصل، تم إجراؤه جزئيًا قبل بث المقابلة في بريطانيا، أن التأييد للملكية ككل لم يتغير إلى حد كبير حيث يدعم 63٪ المؤسسة و25٪ يريدون رئيس دولة منتخب.لكن كانت هناك بعض الأرقام المقلقة للعائلة المالكة. بين الفئات العمرية الأصغر، كان التأييد لرئيس دولة منتخب أعلى من دعم الملكية بنسبة 42٪ إلى 37٪، على الرغم من أن YouGov قالت إن هذا كان ضمن هامش الخطأ.