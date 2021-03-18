مصرع شخص مجهول تحت عجلات القطار بجوار مزلقان برقين بالسنبلاوين

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه تحت عجلات قطار المنصورة - القاهرة، بجوار مزلقان برقين بمدينة السنبلاوين.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شرطة السنبلاوين، يفيد ورود إشارة من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول جثة مجهولة الهوية لقسم الاستقبال، عن طريق الإسعاف.وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة مجهولة الهوية، لقيت مصرعها تحت عجلات القطار بجوار مزلقان برقين.تم إيداع الجثة ثلاجة مستشفى السنبلاوين العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم إدارى مركز شرطة السنبلاوين، والعرض على النيابة العامة.