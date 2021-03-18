ماليزيا تسجل 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الخميس، تسجيل ألف و213 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 328 ألفًا و466 حالة.وقال مدير عام وزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله، حسبما أوردت صحيفة "مالاي ميل" الماليزية، إن ألفًا و503 أشخاص تماثلوا للشفاء؛ ليصل إجمالى المتعافين إلى 312 ألفًا و461 شخصًا.وأضاف أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة؛ لترتفع حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس التاجي إلى 1223 حالة.