البنطلون القماش الواسع.. موضة ربيع 2021





وبحسب خبيرة الموضة دينا إسماعيل، فإن ربيع 2021 يحمل كثير من الموضة خاصة البنطلون الواسع القماش ذات الخصر العالي ومن ابرز تصميامته.

أيام ونستقبل الربيع الذى يتميز بالبهجة، خاصة في اختيار الملابس، ودائما ما يعودنا هذا الفصل على الألوان الزاهية.وبحسب خبيرة الموضة دينا إسماعيل، فإن ربيع 2021 يحمل كثير من الموضة خاصة البنطلون الواسع القماش ذات الخصر العالي ومن ابرز تصميامته.

بنطلون واسع مخطط

بنطلون واسع مخطط عمودي

من أبرز صيحات الموضة للبنطلون الواسع القماش ذات الخصر العالي، المخطط عمودي وهو مناسب للعمل بشكل كبير.



بنطلون واسع منقوش

بنطلون واسع منقوش

يأتي البنطلون الواسع المنقوش ضمن موضه ربيع 2021، يكون مريحا في ارتدائه، مناسب لجميع الخروجات.



بنطلون أبيض واسع

بنطلون أبيض واسع

يتربع علي عرش موضة ربيع 2021، فاللون الأبيض من أبرز الصيحات لهذا العام.



بنطلون واسع مشجر

بنطلون واسع مشجر

يعتبر البنطلون ذات الالوان المتدخلة لا غني عنه في فصلى الربيع والصيف، مريح عند ارتدائه.



بنطلون واسع كسر

بنطلون واسع ذات كسر

من أبرز صيحات موضه ربيع 2021، يتميز بشكل مختلف هذا العام.





بنطلون واسع بخط من الجنب

بنطلون واسع بخط من الجنب

من أبرز صيحات الموضه لربيع 2021، يميل إلي الكلاسيك، يناسب المقابلات الخاصه بالعمل.



بنطلون بأزرار ضخمة