انتشال جثمان طفلة غرقت بترعة المنصورية بعد انقلاب سيارة ملاكي

تمكن احد شباب قرية شيوة التابعه لمركز أجا بمحافظة الدقهلية خلال مساعدته لقوات الإنقاذ اللنهرى وبعض الأهالى من العثور على جثمان الطفلة "ايلين" ضحية انقلاب سيارة ملاكى كانت تقلها هى ووالدتها وشقيقتها أول أمس بمياه ترعة المنصورية وتم انتشال الجثمان من المياه.وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية الثلاثاء الماضى اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة اجا من ادارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى بمياه ترعة المنصورية أمام قرية ميت معاند التابعه للمركز.وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكى تحمل أرقام د ه ف ٣٢٨٩ فى المياه وتم إنقاذ صاحبة السيارة وتدعى الدكتوره مروة مصطفى عبد اللطيف طبيبة أسنان من قرية طنامل وابنتها أسيل عمرو علاء ٨ سنوات وتم نقلهما للمستشفى فيما ظل البحث جارى عن نجلتها الأخرى "إيلين" عن طريق قوات الانقاذ النهرى وعدد من الأهالى التى كانت معهم بالسيارة حسب شهود العيان حتى تم العثور عليها اليوم وانتشال جثمانها عن طريق احد الشباب المشارك فى عمليات البحث عنها.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.