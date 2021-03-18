رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشال جثمان طفلة غرقت بترعة المنصورية بعد انقلاب سيارة ملاكي

الخميس 18/مارس/2021 - 01:31 م
غرق طفلة
غرق طفلة
عمرو الحوتى
طباعة
تمكن احد شباب قرية شيوة التابعه لمركز أجا بمحافظة الدقهلية خلال مساعدته لقوات الإنقاذ اللنهرى وبعض الأهالى من العثور على جثمان الطفلة "ايلين" ضحية انقلاب سيارة ملاكى كانت تقلها هى ووالدتها وشقيقتها أول أمس بمياه ترعة المنصورية وتم انتشال الجثمان من المياه.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية الثلاثاء الماضى اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة اجا من ادارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى بمياه ترعة المنصورية أمام قرية ميت معاند التابعه للمركز.

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكى تحمل أرقام د ه ف ٣٢٨٩ فى المياه وتم إنقاذ صاحبة السيارة وتدعى الدكتوره مروة مصطفى عبد اللطيف طبيبة أسنان من قرية طنامل وابنتها أسيل عمرو علاء ٨ سنوات وتم نقلهما للمستشفى فيما ظل البحث جارى عن نجلتها الأخرى "إيلين" عن طريق قوات الانقاذ النهرى  وعدد من الأهالى التى كانت معهم بالسيارة حسب شهود العيان حتى تم العثور عليها اليوم وانتشال جثمانها عن طريق احد الشباب المشارك فى عمليات البحث عنها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت  النيابة العامه  لمباشرة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يوجه بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية

كشف السبب وراء ارتفاع الإصابات بين العمال في حريق مصنع العبور

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شخص عقب تعدي الشرطة عليه


الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير جهاز تنمية المشروعات السابق بالمحافظة

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

image description

تمهيد وتجهيز شواطئ مدينة رأس البر بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

أول تعليق من الطبيب الفاقد بصره عقب قرار وزيرة الصحة بتعيينه

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«حيلة جديدة».. هل يمنع غسول الفم الإصابة بكورونا؟

نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى 2021

من هم الممنوعين من الصيام فى شهر رمضان 2021؟

العالمية للأرصاد: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد ختام الدورة 23 من المهرجان القومي للسينما

«قضايا جاسوسية.. والأمن القومي للدول» في إصدار جديد عن دار العربي

زيارة جديدة لـ شادى عبدالسلام.. طومان باى وأحمد زكى!

يوسف نبيل: «جريمة في حفلة صيد» محاولة تشيخوف الوحيدة لكتابة رواية طويلة