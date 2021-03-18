أوكرانيا: تقرير إيران بشأن الطائرة «المنكوبة» محاولة لإخفاء أسباب الحادث

وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا تقرير إيران بشأن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بالقرب من طهران في يناير عام 2020 بأنه بمثابة محاولة لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء حادث تحطم الطائرة.وأضاف كوليبا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، " أوكرانيا أرسلت لإيران في وقت سابق أكثر من 90 صفحة من الملاحظات والمقترحات لوضعها في مسودة التقرير النهائي الخاص بحادث تحطم الطائرة وأصرت أن يتم إدراجها في الوثائق النهائية، إلا أن ما رأيناه في التقرير الذي نُشر اليوم هو مجرد محاولة ساخرة لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء إسقاط الطائرة ".وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أن تحليل التقرير يثبت أن إيران أجرت التحقيق التقني وقامت بانتهاكات عديدة للمعايير الدولية لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).وأشار كوليبا إلى أن الوثيقة التي أصدرتها إيران لا تغطي كل الظروف المحيطة بالحادث ولم تكشف أسباب الحادث أو سلسلة الأحداث التي أدت لسقوط الطائرة.وتابع كوليبا قائلًا "هذا ليس تقريرا ولكن مجموعة من التلاعبات التي لا تهدف إلى إظهار الحقيقة بل تسعى إلى تبرئة إيران".وأكد أن أوكرانيا وشركاءها الدوليين مستعدون لإيجاد سبل لكشف الحقيقة إذا لم ترغب إيران في إظهار رغبتها في القيام بذلك.يذكر أن منظمة الطيران المدني الإيرانية أصدرت تقريرا نهائيًا بشأن حادث سقوط طائرة الركاب الأوكرانية، وأشار التقرير إلى وجود خطأ من قبل مشغل دفاع جوي مما تسبب في وقوع الحادث.وفي 8 يناير عام 2020 تحطمت الطائرة الأوكرانية التي كانت متجهة من طهران إلى كييف بعد وقت قليل من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي.