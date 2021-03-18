8 وفيات و2311 إصابة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 8 حالات وفاة، و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2112 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 190 مصابا بفيروس "كورونا" في غرف العناية المكثفة، بينهم 55 شخصا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.